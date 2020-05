Vidas guarda al futuro e cerca nuovi compagni di viaggio

Caritas ambrosiana, bene la regolarizzazione delle badanti in fila agli empori solidarietà Gualzetti: «L’emergenza Coronavirus ha mostrato quanto è diffuso il lavoro sommerso anche nel retrobottega della Milano delle eccellenze. In questi giorni agli Empori della Solidarietà si sono messe in coda centinaia di colf e badanti straniere ma anche italiane rimaste senza stipendio e senza tutele proprio perché lavoravano senza un contratto di assunzione»