Se l'hub virtuale dell'azienda non serve solo al lavoro da remoto

All’interno della sezione Body, dedicata al benessere del corpo, è possibile seguire corsi di attività motoria, ginnastica posturale sia per adulti che per bambini, stretching, corsi di yoga e fissare incontri con un nutrizionista per consigli e suggerimenti

La sezione Mind comprende corsi e seminari dedicati al benessere della nostra mente con tutor, facilitatori ed esperti del settore. Al suo interno: iniziative dedicate alla salute mentale con seminari, training e un servizio di counseling psicologico (Eap) con orario continuato rivolto a tutti i dipendenti che ne abbiano bisogno attraverso una struttura di psicologi qualificati, oltre al modulo formativo Mental Health – Affrontare eventi critici, come la particolare situazione che stiamo tutti vivendo, composto da sessioni che aiutano a identificare e normalizzare la reazione ad eventi traumatici, proprio come quelli che stiamo vivendo in queste settimane di distanziamento sociale. Ma anche iniziative legate alla dimensione culturale come ad esempio i workshop Think Inclusive e le iniziative per sperimentare nuovi percorsi, arricchire le proprie competenze o svilupparne di nuove, come per esempio TQ (Technology Quotient), la piattaforma di e-learning progettata per aiutare a comprendere a fondo le tecnologie legate alla Digital Transformation (come Cloud, AI, Blockchain), che stanno cambiando il mondo e il modo di lavorare.

Contiene tutte le iniziative finalizzate allo sviluppo delle soft skill, la sezione Heart al cui interno si trovano: esperienze di cura legate alla genitorialità o al caregiving come, ad esempio, Your Child Your Master, il percorso digitale dedicato al benessere dei neogenitori realizzato in collaborazione con Life Based Value, recentemente arricchito con i Reach Webinar; ma anche il percorso formativo DisAbility Management, dedicato a chi lavora insieme a colleghi con disabilità, offrendo loro l’opportunità di acquisire un nuovo punto di vista, più costruttivo e inclusivo, nei confronti di abilità diverse e delle loro peculiarità. Totally for You Share Your Passion che mette al centro le passioni e gli interessi personali. Dalla musica all’arte, dalla meditazione alla filosofia, alla cucina regionale italiana: i dipendenti Accenture si mettono in gioco condividendo il loro sapere e coinvolgendo tutti gli altri in performance e lezioni. E ancora, #MoreTogetherNow, spazio di condivisione pensato per vivere questo nuovo presente nel modo migliore e interagire con i colleghi di tutti il mondo condividendo foto, pensieri e idee. E, infine, iniziative promosse dalla Fondazione Italiana Accenture.

L’ultima sezione è Soul, dedicata alla sfera interiore, con una serie di iniziative tra cui Bridges of Souls, un programma che propone un viaggio nella spiritualità e nelle relazioni per costruire una community unita di cui fa partre: Good Morning Accenture, una riflessione in compagnia di un coach e monaco benedettino che una volta la settimana anticipa l’inizio della normale giornata lavorativa proponendo la lettura spirituale da testi sacri delle diverse religioni, scritti di Santi o di filosofi e autorevoli scrittori, e il ciclo di Web seminar che durante ogni appuntamento propone una riflessione condivisa tra le 4 virtù principali riconosciute da molte filosofie e religioni: Prudenza, Giustizia, Fortezza, Temperanza.

Non mancano poi iniziative di volontariato virtuale per ragazzi (Totally for You Kids e Teens) come ad esempio Zooniverse, la piattaforma web più grande al mondo costruita intorno a oltre un milione di “cittadini scienziati” che volontariamente sostengono la ricerca scientifica e aiutano i ricercatori professionisti direttamente dal proprio computer, classificando gli animali, i modelli meteorologici, i dati storici, la natura e molto altro; Hour of Code, un progetto globale per avvicinare gli studenti di tutto il mondo alla programmazione e allo sviluppo del pensiero computazionale e dimostrare che chiunque può imparare le basi dell’informatica; Virtual Missing Maps Global Mapathon, un progetto nato per mappare i luoghi più vulnerabili del mondo e creare mappe digitali attraverso il crowdsourcing volontario. Job Lab Smart Education, l’iniziativa, ridisegnata in favore della collettività per rispondere all’emergenza Covid-19, offre percorsi formativi per gli studenti del triennio delle scuole superiori attraverso logiche di digitalizzazione. Sulla piattaforma online dedicata sono presenti video su temi dell’imprenditorialità e del digitale e corsi di Cyber Security, Blockchain, Digital Design & Development, Digital Marketing, Big Data & Analytics, disponibili gratuitamente per supportare le scuole e gli insegnanti nell’impostazione delle attività di intrattenimento e di educazione a distanza; STEMintheCity, il programma del Comune di Milano che pone al centro le competenze tecnico scientifiche e il digitale come motore di trasformazione del mondo scolastico e socio-economico a cui Accenture aderisce offrendo una piattaforma di contenuti fruibili per tutti i giovani studenti italiani.