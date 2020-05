I pazienti covid? Non escono “guariti” come si sente dire

Il professor Stefano Nava, pneumologo, e ordinario di malattie dell’apparato respiratorio all’università di Bologna, prova ad aiutarci a decodificare una serie di notizie apparse sui giornali o nelle televisioni. È vero che un trenta per cento dei malati di Covid 19 svilupperanno delle malattie croniche? Cosa dobbiamo pensare della plasmaferesi oggi ribattezzata erroneamente cura de Donno? E di quegli articoli che girano in rete e che ci dicono che la medicina è caduta in un grande inganno perché le morti non avvengono per polmonite ma per delle trombo-embolie? Le risposte franche e dirette del professore sono rese ancor più pregnanti perché, ricordiamo, egli è stato a sua volta contagiato dal coronavirus ed ora è “formalmente" guarito.