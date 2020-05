Lo sport come cura, dopo la paura

Lo sport, per rafforzare le piccole comunità locali. È questa l’idea alla base del nuovo bando “Sport #dopolapaura” lanciato da Fondazione CON IL SUD: 2,3 milioni di euro per progetti da attivare nel 2021 in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. Si tratta del primo bando della Fondazione dedicato alla promozione della pratica sportiva “con” tutti: una scelta che acquista anche un valore simbolico in un periodo in cui proprio la socialità e il valore dello stare fisicamente insieme rappresentano limiti che mettono a dura prova le comunità locali e il mondo del Terzo settore, oltre che i singoli cittadini. È indispensabile attenersi alle disposizioni governative sul Covid-19 e al rispetto delle regole necessarie per arginare la diffusione del virus, ma è altrettanto necessario e opportuno pensare anche al futuro, di un pieno ritorno alla socialità.

Per Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione CON IL SUD, «l’emergenza sanitaria ci costringe al minimo delle relazioni sociali, siamo in una fase di grande paura che ha effetti concreti ma è necessario seguire le direttive e il buon senso. Dobbiamo pensare però anche al dopo, riprogettare la nostra socialità. La pratica sportiva e aperta a tutti, in spazi sicuri secondo quanto prevedono le direttive, può essere un segnale di speranza e coraggio per le nostre comunità, per riappropriarsi finalmente della bellezza dello stare insieme. L’attività sportiva è incontro, condivisione, sentirsi parte di qualcosa che ci unisce, soprattutto nella possibilità di raggiungere insieme un traguardo. È un potente strumento per rafforzare il senso di appartenenza, per questo motivo abbiamo previsto interventi circoscritti in piccole comunità locali. Lo sport inoltre promuove il rispetto delle regole e in tal senso è anche un’occasione per rafforzare le responsabilità individuali e collettive».

Le risorse stanziate andranno a sostenere interventi capaci di mettere al centro l’attività sportiva come strumento di inclusione, partecipazione e integrazione tra persone che vivono in uno stesso territorio (quartiere, rione, borgo, paese) del Sud Italia e si rivolge agli enti di Terzo settore. Le partnership di progetto dovranno essere composte da un minimo di tre organizzazioni, di cui almeno due non profit, a cui potranno aggiungersi realtà del mondo economico, delle istituzioni, dell’università, della ricerca. È auspicabile, inoltre, il coinvolgimento di organizzazioni sportive. Le proposte potranno puntare sullo sviluppo di un’offerta sportiva multidisciplinare e inclusiva, la rigenerazione di spazi in un’ottica di condivisione e cura del bene comune, la diffusione di valori educativi e culturali, la promozione del benessere psicofisico attraverso stili di vita sani e attivi.Le proposte dovranno essere presentate online, attraverso la piattaforma Chàiros dal sito www.fondazioneconilsud.it. Il bando scade il 17 luglio 2020.

Photo by Anupam Mahapatra on Unsplash