Sovranismi e populismi: un antidoto di nome Francesco

All’inizio del pontificato, per papa Francesco «populismo» era tutt’altro che una parolaccia. Jor­ge Mario Bergoglio è stato un giovane peronista, il movimento politico ispirato al presidente argenti­no Juan Domingo Perón (1895-1974), che gover­nava tenendo insieme esercito, sindacati e chiesa cattolica; proviene dalla scuola della «teologia del popolo», variante argentina, e non marxisteggian­te, della teologia della liberazione latinoamerica­na; mette sovente in guardia dagli atteggiamenti elitari all’interno del cattolicesimo e definisce la chiesa, coerentemente con il Concilio Vaticano II, «popolo di Dio». Tutto portava a ritenerlo, insom­ma, un papa populista. Ma da quando è stato elet­to alla cattedra di Pietro, nel 2013, il mondo, per fare qualche esempio disparato, ha eletto Mauri­cio Macri in Argentina (2015-19), Donald Trump negli Stati Uniti (2016), Sebastián Piñera in Cile e Sebastian Kurz in Austria (2017), e, nel 2018, oltre a confermare Putin in Russia, Orbán in Ungheria e Erdogan in Turchia, ha scelto Jair Bolsonaro in Brasile e i giallo-verdi in Italia. Con la crisi migra­toria del 2015, in Europa e nel resto del mondo sono tornati razzismo e nazionalismo. E, come ha spiegato egli stesso, il papa ha dovuto «reimpara­re» la parola populismo, anzi: la parolaccia.

Il punto di svolta va individuato nell’elezione di Donald Trump. Un paio di giorni prima, Francesco aveva detto che «la partecipazione da protagonisti dei popoli che cercano il bene comune può vince­re, con l’aiuto di Dio, i falsi profeti che sfruttano la paura e la disperazione, che vendono formule magiche di odio e crudeltà o di un benessere egoi­stico e una sicurezza illusoria». A partire dall’a­scesa di Trump, l’opposizione al pontefice argen­tino ha alzato la testa, negli Stati Uniti e a Roma (in foto, credit Sintesi: il leader della Lega Salvini mentre bacio un rosario). E da quel frangente, il papa ha intensificato gesti, parole, decisioni che, quando esplicitamente quan­do implicitamente, hanno fatto da alternativa alla narrativa populista. Il popolo va ascoltato, ha af­fermato Bergoglio in un’intervista rilasciata al País nelle stesse ore in cui Trump si insediava alla Casa Bianca, senza però cercare un «salvatore che ci re­stituisca la nostra identità difendendoci con mu­ri, fili spinati, da altri popoli che ci toglierebbero la nostra identità», come «un ragazzino di nome Adolf Hitler» fece nella Germania di inizio Nove­cento. Difficile essere più chiari di così.