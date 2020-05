Ripartiamo dai bambini e dagli adolescenti: l’appuntamento è di giovedì

Ora più che mai è necessario un impegno collettivo che veda tutti coinvolti – cittadini, famiglie, scuole, terzo settore, aziende e istituzioni - per una ripartenza che identifichi i diritti dei minori come bussola per intervenire nel presente e riscrivere il futuro. Giovedì la prima puntata della serie di 6 dialoghi previsti sino al 25 giugno ogni gioved’ alle 16. A tema la “Scuola e didattica a distanza”. Siamo davvero sicuri che tutto non sarà più come prima? che la scuola “a distanza” lascerà dei segni indelebili nella struttura scolastica che rimarranno anche quando l’emergenza finirà? La resilienza della scuola è strabiliante e riesce a far fronte alle novità adattandosi, assimilando i cambiamenti senza intaccare la struttura del modello. L’immersione forzata nel digitale per un tempo lungo vissuta da migliaia di insegnanti è stata per molti di loro la prima esperienza di utilizzo di applicazioni on line. Cosa resterà di questa didattica d’emergenza e come risanare le diseguaglianze emerse?