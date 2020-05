Donati 100mila euro al Banco Alimentare della Lombardia

La divisione Markets di Citi ha donato 1 euro per ogni milione di euro scambiato elettronicamente sul mercato Rates nell’area euro nel mese di marzo. In Italia la donazione è andata al Banco Alimentare della Lombardia a supporto dell’emergenza sociale causata dal Covid-19. Il contributo raccolto è di oltre 100mila euro e sarà utilizzato dall’Associazione per far fronte alle crescenti richieste di aiuto delle fasce più deboli della popolazione. L’Italia e in particolare la Lombardia sono state scelte dalla banca americana perché sono tra le aree più colpite dal virus e l’impatto sociale della pandemia ha già fatto registrare un aumento di circa il 40% delle richieste di aiuto al Banco Alimentare.

L’associazione in Lombardia è dall’inizio dell’emergenza Covid-19 in prima linea con la sua attività quotidiana di assistenza alimentare a persone e famiglie con minori in difficoltà attraverso le strutture caritative partner e supportando progetti straordinari dedicati alla crescente richiesta di aiuto di nuovi poveri. Per far fronte a questa grande emergenza alimentare ad oggi sono state distribuite 4.485 tonnellate di alimenti pari a 8 milioni e 970 mila pasti (1 pasto equivale a 500 gr. di alimenti ciascuno).

«Il Covid-19 ha cambiato innumerevoli vite a livello globale e le continue sfide poste da questa pandemia hanno portato a una pressione senza precedenti sulle associazioni non profit che si occupano della distribuzione di alimenti» ha commentato Fabio Lisanti, Head of Markets Western Europe. «Siamo quindi felici di poter supportare l’importante lavoro che il Banco Alimentare sta portando avanti in questo momento, a sostegno delle persone e delle famiglie in difficoltà».

Nel ringraziare la banca americana Dario Boggio Marzet, presidente di Banco Alimentare della Lombardia ricorda che: «Questo grande dono è una risposta concreta alle richieste di aiuto di tante persone e famiglie in difficoltà per la grave emergenza ieri sanitaria oggi alimentare. Temiamo che nei prossimi mesi dovremo affrontare un’importante crisi sociale che porterà ad un significativo aumento delle persone in povertà nella nostra regione».