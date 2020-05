I bambini di Lentini che torneranno alla scoperta del loro territorio

I bambini di Lentini scalpitano per poter riprendere il laboratorio di conoscenza del territorio. Quelle gite alla scoperta di luoghi ricchi di arte e cultura nei dintorni di Siracusa sembrano oggi soltanto un ricordo. Perché da quando è iniziato il tempo della pandemia a loro, come a tanti altri bambini in Italia, è stato chiesto – senza chiederglielo – di sopportare il peso maggiore.

«Si sentono tuttora smarriti, alcuni di loro sono sprofondati in quel contesto da cui provenivano», spiega Gaia Barresi, psicologa di lungo corso e presidente della cooperativa sociale Health&Senectus, centro di prossimità della Fondazione Èbbene.

La squadra di AccaEsse – come è conosciuta da queste parti - offre servizi destinati ai minori nei comuni di Lentini, Carlentini e Francofonte. In sinergia con i servizi sociali, la cooperativa accoglie 17 minori che, prima del Covid, trovavano qui, dopo essere stati a scuola, il loro spazio sociale e di crescita. Dal laboratorio di conoscenza del territorio, al cineforum, a quello sui lavori manuali. Momenti che sono stati trasferiti sulla pagina Facebook di AccaEsse nei mesi di chiusura, come quello dell’educatrice Cristina Leone che ha spiegato come realizzare delle maracas in casa o come le letture di fiabe per l’infanzia dell’assistente all’infanzia Isabella Cottone. Da Abbaia George al racconto Che rabbia! di Mireille D'Allancé.