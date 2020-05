Migrante si tuffa dalla nave quarantena Moby Zaza e muore

#migranti BREAKING via Radio Radicale 11:00 🔴🔴



MORTO IN ACQUA UN MIGRANTE CHE ERA A BORDO DEL TRAGHETTO Si è gettato in acqua dalla #MobyZaza che trattiene al largo 120 persone in quarantena, a un miglio e mezzo da Porto Empedocle. Si tratterebbe di un tunisino.



(fonte CRI) pic.twitter.com/JPpvmULlGy