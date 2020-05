Radio Kivuli, lo spazio radiofonico degli attivisti

Dal 30 aprile oltre 10 ragazze e ragazzi si sono impegnati a far nascere una radio online, creando approfondimenti su temi globali e locali, come le migrazioni e le discriminazioni di genere, con momenti informativi dedicati all’emergenza Covid19 e il lockdown, e ancora ricette, interviste e musica all’insegna della scoperta e dell’inclusione. È Radio Kivuli, rifugio in lingua swahili, il progetto radiofonico lanciato da ActionAid e animato dai suoi attivisti con l’obiettivo di dare un punto di riferimento e dialogo concreto, e per ritrovare un senso di comunità. Una risposta creativa nata durante il picco dell’emergenza di fronte al senso di isolamento e solitudine vissuto in questo periodo.

La quarantena, la mancanza di luoghi fisici di incontro, le preoccupazioni per il futuro post pandemia hanno spinto il gruppo di giovani a trovare un nuovo modo di stare assieme e dare un senso nuovo alla parola partecipazione. Ognuno a casa e a distanza ma in continuo contatto per costruire il palinsesto e le trasmissioni. Un’esperienza positiva che va oltre il lockdown e proseguirà nei prossimi mesi.

«In un momento come quello che stiamo vivendo risulta fondamentale mettere in campo una serie di strategie a supporto dei giovani, aiutandoli a trovare il modo di esprimersi e di interagire. Il nostro obiettivo è quello di costruire delle trasmissioni di approfondimento che servano a pensare insieme alla ricostruzione del tessuto sociale dopo questa emergenza, a partire dal rispetto dei diritti di tutti», dichiara Antonio Liguori, Community mobilizer di ActionAid Italia.

Tre i format che danno vita alle diverse puntate.

Stia a casa (chi può): un percorso alla scoperta di esperienze italiane capaci di rispondere in maniera innovativa e solidale alle sfide della società.

Non ci resta che… mangiare: un viaggio alla scoperta della cucina locale, interculturale e da quarantena con un approfondimento sui temi delle disuguaglianze globali e diritto al cibo.

Oltre il confine: un mix fra intrattenimento e informazione. Alcun artisti emergenti animano spazi musicali, creativi e poetici alternati a interviste a personalità della politica, del giornalismo, della cultura e delle battaglie civili.