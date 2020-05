Bimbo schiacciato in un cassonetto: «la povertà non è in lockdown»

«Va in scena ancora una volta - prosegue Griffini - il dramma della povertà. Tutti preoccupati dalla nostra salute, ci siamo dimenticati di tutto il resto e abbiamo pensato che questi drammi sociali venissero annullati o rinchiusi in un armadio, come se non esistessero... famiglie disperate per cui l'unica soluzione non deve essere quella di togliere loro i figli, ma cercare di aiutarli a vivere dignitosamente come famiglia. Certo anche qui non possiamo non fare una considerazione sul ruolo delle istituzioni, come i tribunali dei minorenni e i servizi sociali, che proprio nel periodi di emergenza sociale, come quello che stiamo vivendo, dovrebbero non solo essere pienamente operativi, ma addirittura aumentare le loro potenzialità».

Invece - conclude Griffini - «si sono fermati, come se questi drammi fossero finiti in lockdown, insieme alle famiglie. A giorni su AibiNews pubblicheremo un'inchiesta esclusiva su come i tribunali per i minorenni hanno operato in questo periodo relativamente anche a un'altra emergenza, quella della adozione internazionale, che sta rischiando l'estinzione. I bambini sono il futuro, del nostro Paese e non solo, e dovrebbero stare in cima, non in fondo alla lista delle priorità».

Photo by Kevin Butz on Unsplash