Luigino Bruni: «Questa crisi sta facendo rinascere l'Europa»

Di fronte al volume di aiuti che Germania Francia e Italia vogliono mettere in campo con il recovery fund, che è chiaramente maggiore dei danni diretti provocati dal Covid-19, si può dedurre che qui in gioco c'è molto più dell'economia?

Leggere tutto ciò solo con gli occhiali economici significa non comprenderlo. Durante l'emergenza, tutto era più confuso e non avevamo gli elementi reali per capire le forze in campo, le perdite, i costi. Ancora oggi fatichiamo a quantificarli, ma col passare del tempo è sempre più evidente che tutto quanto stanno immaginando Germania e Francia, sulla linea di quanto aveva proposto l'Italia un mese fa, va in una direzione chiara: se confrontiamo lo strumento del recovery fund, che dovrebbe mettere in campo risorse importanti (si parla di 500 o addirittura di 1000 miliardi) con la situazione nei singoli Paesi ci accorgiamo che ciò che è in gioco non è solo l'economia, ma qualcosa di ben più importante. Questi valori non si giustificano unicamente con la logica del "recuperare" quanto in molti settori si è perso con la crisi in questi mesi e quanto si perderà nei prossimi.

Fino a qualche settimana fa tra Germania, Spagna, Italia, Olanda c'erano tensioni...

Questioni sui prestiti e sul Mes che suscitavano in tutti noi, in me per primo, un timore forte: a uscire dall'euro, stavolta, non rischiava di essere l'Italia, ma la Germania. Davanti all'insostenibilità delle richieste dei Paesi del Sud, la Germania poteva rompere.

Poi è successo qualcosa...

È successo che Merkel e Macron hanno capito tutto. Hanno capito che in gioco non ci sono i debiti, ma l'Europa. In gioco ci sono i mercati europei che, se si salvano, porteranno vantaggio a tutti in un quadro geopolitico nuovo. Ma se non si salva tutto, Francia e Germania andranno a picco con la Russia che cresce e la Cina che si mostra un player sempre più decisivo.