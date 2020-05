Dall’India al Mozambico, la pandemia non ferma la cooperazione

A Maputo solo una piccola parte del lavoro del progetto ha potuto essere fatta da remoto «bisogna essere presenti per poter cambiare le cose», ammette Massimo Tomasselli. Che aggiunge «Per affrontare la situazione, e portare avanti le attività dei progetti di Acra, oggi facciamo incontri quasi individuali o in gruppi piccolissimi e, per raggiungere la popolazione beneficiaria, abbiamo ingaggiato 31 persone; per ridurre i contatti e accelerare la fase organizzativa tutto il lavoro solitamente cartaceo è realizzato tramite un’applicazione sul telefono e i dati sono centralizzati su una piattaforma online da noi gestita....insomma abbiamo dovuto per necessità cambiare il modello e aggiornare velocemente il sistema di lavoro. È stato uno sforzo organizzativo e di gestione enorme, e i collaboratori oggi sono quasi tutti laureati giovani e con familiarità con le tecnologie telematiche. È un nuovo modo per fare divulgazione, e monitoraggio. Se in Europa con WhatsApp si raggiunge un grande pubblico qui a Maputo l'85% dei telefoni sono cellulari semplici senza internet, per cui le campagne viaggiano con gli Sms. Noi ci siamo adeguati e abbiamo installato una piattaforma per l'invio massiccio di Sms d'informazione a migliaia di numeri raccolti attraverso la campagna sul terreno, ma anche attraverso le catene informative circolari. Da un certo punto di vista siamo stati molto facilitati nella trasformazione dal fatto che già il progetto di Acra Sub-Urb, co-finanziato dall’Aics, aveva previsto una forte componente innovativa e incorporava iniziative di gestione dei servizi municipali attraverso i mezzi telematici».

Sul fronte mascherine e gel igienizzanti i problemi si sono registrati ovunque, con le difficoltà nel reperimento del Dpi che hanno accomunato un po’ tutti i Paesi.

«Per i reperimenti, inizialmente è sorto il classico problema della speculazione sui prodotti Dpi (disinfettanti, maschere, guanti) a prezzi stellari o introvabili, quindi ci siamo organizzati in tempo prima della chiusura delle frontiera con il Sudafrica facendo scorte nella città più vicina, quando a Maputo già i prodotti ed i medicinali erano oggetto di accaparramento» racconta Tomasselli. «Ora siamo sempre all'erta e appena si trovano igienizzanti e guanti li acquistiamo. Per le mascherine, invece, che sono veramente indispensabili e introvabili, ne abbiamo richieste più di 500 a vari sarti locali che le stanno producendo per tutti i tecnici del comune del servizio Acqua e risanamento (nostri partner) e per tutto il nostro staff. Un modo in più per sostenere l’economia locale».

E le stesse difficoltà le denuncia Menon da Bangalore: «Nella fase iniziale dell'isolamento, abbiamo avuto difficoltà a procurarci dispositivi di protezione personale come maschere e prodotti igienizzanti, tra cui disinfettanti per le mani, ecc. Ciò è stato attribuito al blocco dei trasporti oltre i confini dello Stato che ha avuto un impatto sulla catena di approvvigionamento per alcune settimane. Nel corso delle settimane la situazione è migliorata notevolmente. Come Paese che ha sempre investito su soluzioni economiche, spesso emerse dalle masse e dal basso, abbiamo visto nascere delle soluzioni. Abbiamo assistito a diversi gruppi di auto-aiuto di donne in tutto il Paese che producevano maschere di stoffa (lo smaltimento delle maschere chirurgiche stava emergendo come un rischio ambientale). Allo stesso modo abbiamo visto la riconversione della produzione di diverse fabbriche. Con i confini dello stato via via aperti, speriamo in una fornitura costante per tutti gli articoli essenziali, compresi i dispositivi di protezione individuale e i prodotti per l'igienizzazione».

In apertura la consegna del kit per igienizzare i mezzi nella sede del progetto Namma-Auto - “Tuk-tuk sostenibili” - tutte le foto fornite da Ufficio Stampa