La scuola futura? Facciamola immaginare ai ragazzi

Bambini e ragazzi sanno quello che vogliono. La scuola è loro e fatta per loro. Hanno tutto il diritto di sognare la scuola che vogliono e di essere ascoltati quando che la raccontano. Tanto più in un momento come questo, in cui davvero abbiamo la grandissima chance di ripensare la scuola. Rotti tutti i dispositivi pedagogici a cui eravamo abituati e che ci parevano intoccabili, ecco l’occasione per non accontentarci di mettere toppe per tornare il più rapidamente possibile alla situazione di “prima”, ma per buttare il cuore oltre l’ostacolo e cambiare davvero la scuola.

Si è chiusa ieri #ScuolaFutura, la maratona online con cui la scuola italiana ha ripensato se stessa partendo dalle idee dei ragazzi. Sono state 72 ore di maratona, con 250 studenti partecipanti, suddivisi in 27 squadre: venivano da 60 scuole, di 41 città italiane. Dovevano rispondere a una delle tre sfide proposte: ripensare gli “Spazi”, progettandoli per rafforzare il senso di comunità; ripensare le “Relazioni”, trovando soluzioni innovative, anche grazie dall’uso consapevole del digitale, per incoraggiare la collaborazione e migliorare i processi di apprendimento; ripensare la “ Didattica”, sviluppando idee per una didattica innovativa. Due le categorie, junior e senior. In finale sono arrivati cinque progetti firmati dai junior (2 relativi agli spazi, 2 alle relazioni e 1 alla didattica) e cinque firmati dai senior (stessa distribuzione sui tre temi). Quattro i criteri in base ai quali i giurati hanno valutato i progetti e stilato la classifica dei sei vincitori, tre per fascia d’età: coerenza con gli obiettivi, innovazione, fattibilità, presentazione.