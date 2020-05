Simona Morini, filosofa: «Non abbiate paura del rischio: affrontatelo»

Fino agli anni Cinquanta del Secolo scorso, le ricorrenze sui giornali e nei media in genere della parola "rischio" erano pochissime. Poche decine di migliaia. Oggi sono milioni le ricorrenze del termine "rischio"...

Questo significa che il rischio è diventato un fenomeno socialmente rilevante. Ulrich Beck, non a caso, ha spiegato che viviamo nella società globale del rischio. La questione che, a questo punto, si pone è: viviamo in un mondo più rischioso o percepiamo diversamente il rischio? In realtà non viviamo in un mondo più rischioso. Il mondo è sempre stato rischioso, in modi e forme diverse. Abbiamo una sensibilità diversa nei confronti del rischio.

Ci aiuta a capire "che cos'è 'rischio'" oggi e come si è declinato in società tecnologicamente avanzate come la nostra?

Muta la percezione, ma muta anche la natura del rischio. I rischi di oggi sono in gran parte diversi da quelli del passato e il rischio tecnologico ne è un esempio. Il rischio tecnologico è diverso da quello naturale (terremoti, maremoti, cataclismi). Oggi abbiamo dei rischi apparentemente insignificanti che possono portare a conseguenze catastrofiche. Inoltre esistono strumenti che, anche solo potenzialmente, possono mettere a repentaglio l'esistenza stessa della vita sul nostro pianeta (pensiamo all'atomica). Questa è una realtà nuova, che richiede strumenti nuovi e un nuovo approccio al "minimo rischio". Ci sono rischi con bassissime probabilità che si verifichino, ma poiché le conseguenze sarebbero catastrofiche anche quella minima probabilità diventa importante e va calcolata e considerata nelle nostre scelte. Le tecnologie, inoltre, si diffondono con una rapidità sconosciuta al passato. Questa accelerazione nella diffusione delle tecnologie accelera e accresce anche i rischi connessi, ma le conseguenze di questa assunzione di rischio si potrebbero cogliere solo sul lungo periodo.