Spiagge, la voce del settore turistico

Seconda in Europa solo alla Grecia per chilometri di costa, l'Italia ha nel turismo balneare un pilastro di tutta l'attività del settore ricettivo. Abbiamo chiesto a quattro gestori di stabilimento, in Liguria, in Toscana, in Emilia Romagna e in Puglia, quali siano le loro aspettative, i timori e le speranze per la prossima stagione estiva, con la riapertura in tempo di Coronavirus Covid-19.