"Volto Manifesto" in anteprima a Milano Digital Week

Oltre al problema di modelli stereotipati per i volti dati dai social media «c’è anche il problema crescente, di cui ugualmente non si parla in Italia, di avatar, robot e androidi. In Giappone per esempio usano gli androidi al posto delle badanti per la cura degli anziani», spiega Lorella Zanardo. «Sono tutte modifiche epocali senza discussione in Italia. C’è un avvento totalizzante degli androidi, come nel caso delle sex dolls con intelligenza artificiale, applicata a robot con volti e corpi che sembrano umani», rivestiti da uno speciale silicone che ha le sembianze e la consistenza della pelle umana. «Come donna e attivista che si occupa di diritti delle donne ho sentito l’esigenza di occuparmi di queste tematiche cruciali per il nostro futuro».

Sono state fatte ricerche su questo fenomeno della modifica dei volti dei giovani con le app sui social?, chiediamo a Lorella Zanardo. «Il fotografo di moda John Rankin, inglese, ha chiesto a un gruppo di adolescenti di modificarsi i tratti del volto come volevano con photoshop. Il progetto si chiama “Selfie Harm” .

Rankin commenta su Instagram: «E’ tempo di riconoscere gli effetti dannosi dei social media sull’immagine che la persone hanno di sé. Ed è una delle ragioni per cui viviamo in un mondo di FOMO (acronimo dell’espressione Fear of missing out; letteralmente: "paura di essere tagliati fuori") , tristezza, ansia in aumento e di Snapchat dysmorphia (dismorfia da Snapchat)». Conclude Lorella Zanardo:« I giovani che hanno partecipato al progetto hanno ammesso: Non mi piaccio così, con i tratti del volto modificati da photoshop. Ma sono più accettabile sui social».