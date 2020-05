In cucina per la ricerca per salvare i bambini malati di tumore

E poi il Veneto con Cecilia Mansani, blogger di origine toscana che vive a Treviso (deliciousbreakfast.it); la Campania con lo chef e volto televisivo Antonio Paolino (Attenti al cuoco–Sky, Detto fatto-Rai2, Casa Alice-Alice Tv) di Angri (SA) e la blogger Francesca Landi (Sorelle in Chic foofblog &Style) di Baronissi (SA). Ancora l’Umbria con la naturopata Valentina Ganz di Città della Pieve (PG), l’Abruzzo con le food blogger Claudia Di Francesco (clofoodblogger) e Carla De Iuliis (carlalacontessina) di Teramo; la Puglia con la talentuosa chef Alessandra Civilla dell’Alex Ristorante di Lecce; la Calabria con la cake designer Claudia Losardo di Cetraro (CS) e Barbara Esposito della pasticceria Le Bontà Artigianali di Amaroni (CZ); la Sicilia con la pastry chef Enza Scuderi di GiòSì Cake and Sweet di Catania e la Sardegna con Michele Peano di Dolci Peano di Ozieri (SS). I fondi raccolti saranno devoluti al Progetto GENEDREN, un importante progetto di genomica, unico nel suo genere in Europa: “Mai come oggi abbiamo la consapevolezza che la Ricerca è vita” sostiene Sara Costa, presidente dell’Associazione Italiana per la Lotta al Neuroblastoma e mamma di Luca, un bimbo che ha lottato per la vita e non ce l’ha fatta. “Fino a pochi anni fa, dalla forma più grave di Neuroblastoma guariva meno di un bambino su dieci. Adesso, grazie anche al sostegno dalla nostra Associazione, a salvarsi è più di un bambino su tre. Ma questo non ci basta: per questo la Ricerca non si può fermare!”. È importante un grande impegno collettivo, perché la solidarietà è l’unica forma di contagio che fa bene!