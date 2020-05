LeggiPerMe, voce e occhi che rompono l’isolamento

Rompere l’isolamento e il muro della solitudine che al tempo del Covid-19 si è fatto più pesante per i non vedenti (ne avevamo parlato qui). Questo l’obiettivo della campagna #LeggiPerMe lanciata dall’Unione italiana Ciechi e ipovedenti per condividere alcuni momenti tra chi legge e chi ascolta.

L’iniziativa al centro della campagna, che nasce con il Centenario dell’Uici (vedi news ) ruota attorno alla lettura nella sua forma dell’audiolibro e si avvale della competenza degli operatori del Centro nazionale del Libro Parlato (un servizio istituito per realizzare registrazioni professionali di testi di qualsiasi tipo e metterli a disposizione degli utenti ciechi o ipovedenti).

A cimentarsi con l’audiolibro nel corso degli anni sono stati scrittori e personaggi famosi come Susanna Agnelli e Dacia Maraini, Giuseppe Lazzaro Danzuso ma anche attori e doppiatori. A scendere in campo con Uici si legge in una nota «oltre a semplici cittadini saranno anche politici, imprenditori, scrittori, attori, celebrities, e giornalisti scegliendo tra i loro autori preferiti quei testi capaci di comunicare maggiormente attenzione, vicinanza, coraggio, ottimismo, speranza». Tra i primi nomi segnalati online si trovano quelli dello scrittore Gianrico Carofiglio e del giornalista Michele Cucuzza che ha letto un brano tratto dai Malavoglia di Giovanni Verga.

«L’attuale situazione di emergenza ha aggravato le condizioni di vita dei ciechi e degli ipovedenti. L’Unione è impegnata con tutte le sue forze per tutelare un milione e mezzo di persone con problemi di vista purché non vengano lasciate indietro. I gesti concreti di vicinanza e solidarietà umana sono indispensabili», ha commentato il presidente dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti Mario Barbuto. «Per questo abbiamo pensato a un dono che chiunque può fare: la voce, gli occhi, il tempo. Il libro è un oggetto di condivisione intorno al quale si crea la comunità pensante dei cittadini e di questa comunità i ciechi e gli ipovedenti vogliono far parte con l’aiuto di tutti».

Partecipare alla Campagna #LeggiPerMe è facile, servono: passione per la lettura, voglia di mettersi in gioco e un pizzico di altruismo.

Si sceglie un racconto breve, una poesia, una fiaba o un capitolo di un libro cui si è particolarmente affezionati, un testo della durata di una decina di minuti. Per creare il formato audio si può utilizzare il proprio smartphone e le applicazioni di registrazione vocale, usando auricolari con microfono incorporato per garantire una migliore qualità audio. Opportuno indicare all’inizio il titolo del brano scelto, da quale eventuale testo è tratto, il nome dell’autore e l’editore. Il brano va registrato in unico file audio. Al termine va indicato nome e cognome e inviato il file audio all’indirizzo mail volontarilp@uiciechi.it, aggiungendo nome, età, professione e città da cui si scrive. Per partecipare c’è tempo fino al 15 giugno.

Tutte le “opere parlate” sono scaricabili e consultabili in un’apposita sezione del sito dell’Unione e attraverso i suoi canali social. Chi volesse trarre ispirazione può consultare online l'elenco dei testi già presenti. I migliori contributi ricevuti saranno via via raccontati anche sui canali della radio Uici.

In apertura image by Pezibear from Pixabay