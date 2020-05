Per i 40 anni, Cifa for children diventa Cifa for people

Cifa-Centro Internazionale per l’infanzia e la famiglia compie 40 anni e sceglie di diventare ancora “più grande”. Ha scelto di aprirsi al mondo intero e di trasformare Cifa for Children in un Cifa for People. Cifa for People non vuole essere soltanto il più grande Ente Autorizzato italiano, capofila nel settore delle adozioni internazionali, ma un Cifa che si occupa anche di ambiente, di educazione, di migrazione, di non discriminazione e di servizi per le famiglie. In 40 anni di lavoro e di impegno grazie all’Ente torinese oltre 5mila bambini sono stati adottati in tanti angoli del mondo, andando a formare splendide famiglie in Italia. A oltre 60mila bambini è stato garantito l’accesso all’istruzione e alla formazione professionale, a percorsi educativi sui diritti umani e sull’ambiente. Cifa intorno ai bambini ha cercato di creare un ambiente protetto in cui poter sviluppare le loro capacità, li ha accompagnati nella ricerca di un lavoro, li ha visti crescere, diventare giovani e poi adulti. Per questo Cifa oggi contonuerà ad occuparsi di bambini, ma anche di giovani, famiglie, persone.

Per raccontare tutti questi cambiamenti, Cifa ha pensato a un nuovo logo, più giovane, più moderno, più fresco e capace di rappresentare meglio l’operato dell’associazione. Per dar vita questa nuova narrazione si è iniziato con un nuovo sito, al link di sempre, ma con una veste grafica nuova, per raccontare al meglio ciò che fa.