Ripartiamo dai bambini e dagli adolescenti: a tema l'equilibrio psicologico di bambini e famiglie dopo il lockdown

In che situazione si sono trovate le famiglie con bambini e adolscenti durante il lockdown? E loro i ragazzi, messi oggi sotto accusa per gli aperitivi come stanno? E i più piccoli?

Uno dei problemi più seri determinati dall’epidemia di Covid-19 ha riguardato la vita dei bambini e degli adolescenti. Non si tratta, in tutta evidenza, solo della mancanza della scuola e della inevitabile perdita di alcuni mesi di lezione, ma anche delle conseguenze di un lungo periodo di isolamento e solitudine, in una fase della vita dove ancora non si ha un emotività "strutturata" ed è assai complesso, certamente impossibile per i bambini, provare a dare risposte alle domande sulla vita, alle paure ancestrali, all'instabilità e alle incertezze.