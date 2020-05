Sostenibilità, la sfida per la ripartenza

Le imprese ticinesi sono più sostenibili di quelle del territorio di Como e Lecco, ma queste ultime investono più in formazione e si impegnano di più per la protezione dei consumatori. Sono alcuni dei risultati che emergono dalla ricerca condotta da Green Università Bocconi e Supsi (Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana), partner di Progetto Smart , sulla sostenibilità come fattore competitivo nel territorio transfrontaliero (Como-Lecco-Ticino).

Progetto Smart, promosso da Camera di Commercio di Como-Lecco, Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (Supsi), Confindustria Como, Università Bocconi, e dall'ente di certificazione svizzero Sqs, ha l’obiettivo di accompagnare le piccole e medie imprese delle province di Como e Lecco nell’identificazione e nello sviluppo di azioni concrete di sostenibilità.

L’obiettivo? Mettere a sistema le best practice che esistono sul territorio transfrontaliero e adottare un approccio più sistemico alla sostenibilità, mettendo a disposizione delle aziende informazioni, esperienze, percorsi di formazione.

I risultati della ricerca sono stati presentati nel corso di una web conference moderata da Antonella Tagliabue, Ceo e Managing director della società di consulenza strategica Un-Guru, giornalista, collaboratore de Il Sole 24 Ore e di Digitalic e coordinatore sviluppo del progetto Smart.

Fabio Iraldo, dell’Istituto di Management della Scuola Superiore Sant’Anna e Green – Università Bocconi, ha trattato il tema della sostenibilità come fattore per sfidare la crisi Covid-19 e accrescere la competitività delle imprese, e Michele Merola, Green – Università Bocconi, ha presentato i risultati della ricerca del progetto Smart.



Dalla ricerca, che ha analizzato 525 aziende in Canton Ticino e 354 nelle province di Como e Lecco, con 14 settori merceologici in Canton Ticino e 8 a Como-Lecco, emerge che il Canton Ticino ha promosso maggiormente il tema della sostenibilità in questi anni. Infatti, mentre il territorio Como-Lecco è caratterizzato dalla presenza di piccole/medie imprese, in Svizzera, nell’area in esame, ci sono imprese di carattere internazionale, nel settore chimico, farmaceutico e finanziario per esempio, che sono abituate a utilizzare da tempo lo strumento del report di sostenibilità. La maggiore attenzione al tema in Ticino è dovuta probabilmente anche alle autorità cantonali, alle scelte degli istituti di credito che guardano all’impegno in responsabilità delle imprese come fattore di maggior garanzia e al lavoro delle associazioni di categoria. Si tratta quindi di un territorio transfrontaliero a due velocità.

È da sottolineare come ci sia una grande consapevolezza da parte delle imprese della zona Lecco- Como sui temi della sostenibilità, anche se è difficile per le piccole realtà metterne in pratica gli strumenti. Nelle province di Como e Lecco, come in tutta Italia, ci sono piccole o medie imprese, e vengono redatti pochi bilanci di sostenibilità.