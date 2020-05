Civic Action: la call per le azioni civiche che generano valore

Da sempre le grandi crisi (guerre, catastrofi naturali, epidemie, carestie) costituiscono il terreno di nascita ideale di innovazioni che, in seguito, entrano a far parte della vita quotidiana. La fase di emergenza scatenata dal Covid-19 ha sfidato duramente il nostro Paese ma, al contempo, è stata un’occasione per mettere alla prova il nostro sistema sociale e ha rivelato un sentimento civico che sembrava sopito da tempo.

Centinaia di migliaia di persone si sono messe in moto, nutrendo l’intelligenza collettiva con esperienze ricche di significato e con modelli e strumenti innovativi, alcuni destinati a durare nel tempo. Molte di queste storie sono invisibili ai più, ma hanno fatto la differenza.

LA CALL

Da questa convinzione nasce Civic Action, l’iniziativa con cui Fondazione Italia Sociale, insieme ad Onde Alte e SkyTg24, in partnership con VITA si propone di individuare le esperienze che, indipendentemente dall’emergenza corona virus, dovrebbero durare e ampliarsi, per costituire la base di un nuovo e più robusto tessuto civico.

Civic Action è una grande iniziativa di mobilitazione nazionale online che vuole offrire a cittadini e organizzazioni l’occasione di farsi conoscere, per portare un contributo da protagonisti attivi alla fase di ripartenza a cui l’Italia si affaccia.

L’obiettivo è raccogliere e dare visibilità a esperienze e storie positive che sono avvenute in piccoli o grandi contesti, a livello locale o a livello nazionale, e che si prestano ad essere replicate e sviluppate.

Civic Action è una call for practices a cui possono partecipare tutti, cittadini singoli e organizzazioni, senza limiti anagrafici, geografici o di alcun genere. Pratiche civiche, dove civismo non è solo “aiuto al più vulnerabile”. Le segnalazioni di esperienze e pratiche, infatti, possono rientrare in una di queste track di interesse:

● Arte e cultura

● Formazione scolastica

● Ambiente

● Governance

● Viaggi

● Solidarietà in azione

● Media e intrattenimento

● Economia e Lavoro

● Salute e benessere

I TEMPI DELL’INIZIATIVA

Civic Action è stata lanciata lo scorso 26 maggio 2020: chiunque voglia partecipare, potrà condividere la propria storia sulla piattaforma digitale entro le 23 del 16 giugno 2020. A conclusione dell’iniziativa, un e-book verrà reso disponibile a tutti online: racchiuderà tutto il percorso della Civic Action, inclusi i profili dei protagonisti e le storie e buone pratiche più interessanti. Tra queste, 5 verranno selezionate dal team di lavoro, per essere raccontate dai protagonisti in un incontro live su SkyTg24.

CIVIC ACTION È PARTE DI beCIVIC

beCivic è un progetto culturale multicanale promosso da Fondazione Italia Sociale, con lo scopo di dare un nuovo volto e entusiasmo all’impegno della società civile italiana per il bene comune.

Un insieme di iniziative su scala nazionale (una rivista, lezioni, festival, laboratori, blog…) a cui partecipano decine di realtà tra università, organizzazioni non profit, imprese e media.

Per saperne di più: www.becivic.it – instagram: @be_civic