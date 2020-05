Così il lockdown ci ha spezzato le ali

Perché proprio adesso? Era l'anno più importante della mia vita, la prima superiore. Stavamo facendo le nostre "prove di volo" e ci hanno spezzato le ali durante il decollo. Quante amicizie che ho non fatto e quanti amori che non ho provato. Chi ci restituirà tutto questo? Sono le domande e i sentimenti degli adolescenti, chiusi dietro il loro ligio rispetto delle regole del lockdown. Con la scuola che torna, spesso, sempre, con nostalgia. Anche per quelli che “a me non piaceva andare a scuola", ma che hanno scoperto ora "che è una cosa a cui tengo". Sempre meglio che fare lezione con il wifi ballerino, con l’audio che i sente male o la connessione che cade: «Se fossimo a scuola questi problemi non ce ne sarebbero, non mi risulta che anche noi funzioniamo grazie a una rete Wifi». Ecco alcuni scritti dai ragazzi delle prime B e C dell'IIS Guarasci-Calabretta – Soverato (CZ), di cui qui diamo una anticipazione. Gli scrirtti saranno raccolti e pubblicati sul prossimo numero di Amica Sofia Magazine, a cura dell’Associazione Amica Sofia.

Ma perché proprio adesso? Perché quando tutto della vita sembra andare per il verso giusto ci deve essere qualcosa che distrugge quella tortuosa strada che porta alla felicità? Io ancora la risposta non la so. Quante cose ci stiamo perdendo! Forse uno degli anni più importanti della nostra vita, il primo anno di superiori: grida, risate, note, ansia prima di un’interrogazione, ma un sorriso sempre stampato sul viso. È questo che rivedo se provo a chiudere gli occhi.

Non pensavo di doverlo mai dire: in questo momento vorrei essere proprio su quei banchi vecchi e quelle sedie cigolanti che ho sempre odiato ma che invece erano “casa”. Vorrei fare la fila per le patatine alla macchinetta e non per fare la spesa al supermercato, vorrei versare lacrime per un brutto voto e non per la paura che possa accadere qualcosa. Dicono che dobbiamo resistere e io lo sto facendo, ma nessuno potrà mai ridarci il tempo perso... Mi viene da piangere a pensare che sono già in seconda mentre dentro di me mi sento ancora una ragazzina di terza media. Non riesco ad accettare che un anno della mia vita è andato perso. Quante amicizie che ho non fatto e quanti amori che non ho provato… Devo capire la situazione, dicono. Ma quante lacrime versiamo la notte noi ragazzi, per poi la mattina entrare nelle videolezioni come se tutto andasse bene. Ma nulla va bene, ci sta crollando il mondo addosso e nessuno ci comprende. Siamo sempre i soliti ragazzini che vogliono uscire, che non pensano gli altri, siamo egoisti e non accettiamo la realtà… Ma non è così! Abbiamo capito tanto se non tutto, ma accettarlo è difficile.... Ci hanno spezzato le ali durante il decollo e adesso non ci resta che leccarci le ferite.

Federica Cannistrà, 14 anni, IIS Guarasci-Calabretta – Soverato (CZ)