Da Fondazione Carisap mascherine FFP2 gratis agli Ets sanitari

Favorire la ripartenza in Fase 2 dell’emergenza Covid-19. È all’interno di questo obiettivo che la Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno ha acquistato mascherine di protezione FFP2 da mettere a disposizione gratuita delle organizzazioni di Terzo settore che operano esclusivamente in ambito sanitario (che alla data di presentazione della richiesta alla Fondazione risultino iscritte all’Associazione Bottega del Terzo Settore) e delle associazioni di volontariato di pubblica assistenza.

I soggetti interessati possono fare richiesta dei dispositivi, fino a un massimo di 200 unità, in funzione del personale operativo e delle necessità, scrivendo una email a progetti@fondazionecarisap.it.

Nella email di richiesta vanno indicati, oltre alla ragione sociale dell’organizzazione richiedente, anche il nominativo, l’indirizzo di posta elettronica ed il numero di telefono mobile della persona da contattare per il buon esito dell’operazione.

L’assegnazione avverrà, fino a esaurimento scorte, a insindacabile giudizio della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle richieste.

Ogni percettore di mascherine dovrà poi compilare e firmare un’attestazione – che sarà fornita in formato digitale dagli uffici della Fondazione a seguito dell’assegnazione – riportante il numero di mascherine prelevate, l’impegno all’utilizzo per il personale della propria Organizzazione e l’impegno di non cessione a terzi.

La distribuzione sarà a cura dell’Associazione di protezione civile Radio Club Piceno, aderente all’Associazione Bottega del Terzo Settore.

Gli uffici della Fondazione sono a disposizione per qualsiasi informazione.

