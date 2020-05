Dov’è finita la protesta per il clima?

L’11 maggio sulla piazza di fronte al palazzo della Regione a Milano sono comparse 100 paia di scarpe, disposte ordinatamente sul pavimento ancora umido dalla pioggia. Le prime file di scarpe erano un tributo a cittadine e cittadini, medici, operatori e operatrici sociali che si sono impegnati nel contrastare il Covid-19, mentre le rimanenti simboleggiavano «le numerose vittime - passate e future - della crisi climatica ed ecologica». Si tratta della prima azione “fuori casa” dopo il lockdown di Extinction Rebellion, movimento socio-politico non violento che tramite azioni di disobbedienza civile di massa vuole sensibilizzare l’opinione pubblica sulla crisi climatica. Una manifestazione suggestiva – com’è nel loro stile – e questa volta silenziosa, con poche persone sul posto nel pieno rispetto delle norme sul distanziamento fisico imposte dalla pandemia. Pochi giorni dopo è stata la volta dei ragazzi di Fridays for Future che hanno appeso degli striscioni di protesta davanti alla sede di Enel, in occasione dell’assemblea degli azionisti Eni a Roma tenutasi a porte chiuse. Entrambi i gruppi sono poi scesi di nuovo in strada il 20 maggio, primo anniversario della Dichiarazione di Emergenza Climatica del Comune di Milano, con una pedalata per denunciare la mancata svolta del Comune in tema di politiche ambientali. Mascherine sul viso, distanziati fra loro, i movimenti per l’ambiente stanno infatti ricominciando a riappropriarsi delle strade e delle piazze a cui per mesi non avevano più avuto accesso, spariti anche dalla narrazione mediatica totalmente ingolfata dalle notizie sul coronavirus.

«Eppure l’emergenza ecologica esiste e non è meno grave. Anzi, come sostengono diversi studi, le due crisi non sono scollegate l’una dall’altra» spiega Laura Vallaro, attivista di Fridays For Future e studentessa al primo anno di Scienze forestali all’Università di Torino. Si è avvicinata al movimento a inizio 2019 dopo aver sentito parlare di Greta Thunberg e dei presidi studenteschi del venerdì in diverse città d’Italia, diventando attivista a tutti gli effetti anche nel gruppo locale della sua città, Chieri. «Con l’inizio del lockdown abbiamo dovuto trasferire tutte le nostre attività online – racconta – Per mantenere alta l’attenzione sulla crisi climatica, ogni venerdì anziché andare in piazza con i nostri cartelli e presidi pubblichiamo una foto sui social con gli hashtag #digitalstrike o #climatestrikeonline. Serve a mostrare che comunque ci siamo. E così abbiamo fatto anche il 24 aprile, in cui era previsto il grande sciopero globale per il clima: gli attivisti di Fridays For Future Italia si sono geolocalizzati sulla mappa di fronte a Palazzo Chigi, ognuno con il proprio omino virtuale, per dare un pochino l’idea di essere tutti in piazza. Alla fine eravamo in 7mila, tanto che il sito della nostra campagna “Ritorno al futuro” al mattino ha un po’ vacillato».