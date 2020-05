Online il concorso per riqualificare l’ex Frigorifero militare di Cuneo

#Prossimamente: prossimi alla comunità, prossimi a tornare in scena Mercoledì 29 aprile, maratona Facebook di Funder35 (progetto promosso da 19 fondazioni con il patrocinio di Acri), community di 300 imprese culturali non profit composte da giovani. In programma una “non stop” di interventi artistici, tra musica, teatro, video, reading letterari, performance creative per bambini, per raccontare come le imprese culturali non profit stanno affrontando questa difficile fase