Allarme hate speech nello sport: è una componente strutturale dei commenti online

I messaggi d’odio? Sono una componente non solo rilevante ma addirittura strutturale delle conversazioni sportive sui social media. È questo il primo risultato che salta agli occhi dal monitoraggio delle pagine Fb e Twitter delle principali testate sportive nazionali (La Gazzetta dello Sport, Tuttosport, Il Corriere dello Sport, Sky Sport e Sport Mediaset) e andando a leggere i commenti postati dai lettori sotto i vari articoli sportivi. È la ricerca fatta dal Centro CODER dell’Università di Torino nel quadro del progetto di prevenzione e contrasto all’hate speech Odiare non è uno sport, finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AID 011797) e promosso dall'associazione CVCS insieme a 13 partner nazionali. Ecco quindi i primi risultati del Barometro dell'Odio nello Sport, presentato ieri.

Fra il 7 ottobre 2019 e il 6 gennaio 2020 sono stati analizzati 4.857 post su Facebbok con i relativi 443.567 commenti, su Twitter 4.554 post: a parità di messaggi pubblicati, Facebook genera un volume di commenti 26 volte superiore a quello di Twitter. Il 13,4% dei commenti su Facebook e il 31% dei commenti su Twitter contiene hate speech. Nel complesso è stato osservato che esiste un livello costante di hate speech al di sotto del quale non si scende mai, pari al 10,9% dei commenti su Facebook e 18,6% su Twitter.

Gran parte del traffico di notizie sui social e di conseguenza la maggior parte degli episodi di hate speech sono da ricondurre al mondo del calcio. Su Facebook, nei commenti a notizie di calcio, l’hate speech si rileva nel 12,3% dei commenti; nella Formula Uno si arriva al 9,7%; nel basket all’8,7% e nel tennis al 7,6%. Su Twitter invece il basket supera il calcio per commenti contenenti linguaggio d’odio: 31,8% per il basket e 31,3% per il calcio.