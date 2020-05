Anche la scuola per gli adulti va in tivù

30 giorni di lezione, dal 25 maggio al 30 giugno, per i 230mila adulti iscritti ai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA), fra cui più di 13mila sono i detenuti che studiano nelle sezioni carcerarie. Le lezioni sono destinate in particolare agli iscritti ai percorsi di primo livello.

È questa la nuova “aula” aperta in tv, all’interno della programmazione speciale “La Scuola in Tivù”, dedicata questa volta all’istruzione degli adulti. La trasmissione andrà in onda su Rai Scuola (canale 146) dal lunedì al venerdì alle 11.00 e, in replica, alle 16.00 e alle 21.00.