«Chi non spera non è libero»: al Terzo settore serve speranza per ripensarsi davvero

In questo momento chi non spera non è libero. Ci siamo sentiti costretti dentro delle dimensioni sociali legate alla sicurezza che ci hanno fatto provare la nostalgia della libertà. Siamo stati tutti "reclusi" e abbiamo capito almeno un po' la condizione che i carcerati vivono per anni e che i poveri vivono per tutta la vita: abbiamo così scoperto che la libertà non è solo libertà di scegliere, ma libertà di essere quello che siamo indipendentemente dalla condizione.

La questione della libertà diventerà sempre più fondamentale e sempre più più si legherà alla dimesione della speranza, perché entriamo in un tempo pericoloso per la libertà. Un tempo pericoloso per la libertà perché avremo un irrigidimento delle forme statuali di controllo e polizia da un lato e, dall'altro, si rafforza il mito che sembra assicurarci delle vie d'uscita, il mito tecnico.