Con il Coronavirus anche i taxi sono diventati solidali

La Fondazione Snam è molto attenta infatti alla sostenibilità e promuove importanti iniziative a favore del sistema sanitario e del Terzo settore. “Il progetto Covid-19 prevedeva 20 milioni di donazioni. Il nostro contributo non si ferma e ora supportiamo col nostro gas naturale i Taxi green di Napoli e Milano, nell’ambito di "Milano Aiuta" con Emergency”, spiega Salvatore Ricco, responsabile comunicazione di Snam.

In un momento di crisi sanitaria, iniziative come questa hanno riconnesso l’umanità e restituito dignità a tantissime persone. “I nostri dipendenti hanno applaudito l’iniziativa e aderito con entusiasmo in un momento per loro altrettanto delicato, sentivano il bisogno di svolgere un servizio pubblico allo stesso modo”, come racconta Gioele Grisetti, Ufficio Stampa di We Taxi.

L’isolamento ha sottratto ai taxisti le corse, con un crollo totale delle richieste e poche prospettive. Giorni difficili, ma i Taxi Green li hanno rimessi in marcia: un piccolo tragitto che ha permesso loro di riscoprire la gioia di sentirsi utili e aiutare altri.

Pensando ai dipendenti, We Taxi ha riconvertito perciò il servizio in delivery e reso la piattaforma a disposizione dell’iniziativa. Garantita inoltre la sicurezza: l’intera flotta di Consortaxi 08.22.22, che aderisce a Taxi Green Solidali, adotta un sistema di sanificazione auto; inoltre i taxisti sono dotati di mascherina chirurgica e correttamente istruiti sulle norme igieniche da adottare per un adeguato svolgimento del servizio.

Il fattorinaggio sociale sta riscuotendo una grandissima approvazione da parte della cittadinanza e delle tantissime famiglie che in queste settimane hanno chiesto aiuto. Un’iniziativa che per raggiungere tutti gli appelli, per non lasciarli inascoltati, ha bisogno di nuove propositività.

“Il contributo dei taxi è solo per il primo mese di progetto, che ha però durata totale di 11 mesi – conclude Daniela Capalbo – attualmente abbiamo solo una decina di volontari a darci sostegno, ma c’è ancora molto da fare e il nostro desiderio è che questa ondata di solidarietà ispiri tante altre persone”.