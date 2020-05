La famiglia a carico della donna prima e dopo la pandemia

In Italia WeWorld lavora, principalmente nelle periferie, con programmi nazionali di contrasto alla povertà educativa e di promozione dell’empowerment femminile e contro ogni forma di violenza sulle donne. Allo scoppio dell’emergenza si è attivata immediatamente per non lasciare solo nessuno, garantendo e intensificando le proprie attività, seppur a distanza: sostegno psicologico e genitoriale per le famiglie, supporto nella didattica a distanza, percorsi di supporto dedicati alle donne in difficoltà o a rischio di violenza domestica.

«​Ora che la fase due è iniziata è tempo di costruire basi solide per la ripartenza. Una campagna come #togethwerwebalance, nata con un challenge diventato virale sui social, ci permette di far vedere che il problema delle famiglie e delle donne è reale e sta a cuore a tante persone», conclude Chiesara.

Alle istituzioni WeWorld chiede che mettano la scuola e i diritti delle famiglie al centro e che: considerino bambini e bambine non sono solo studenti, figli o fonti di trasmissione del coronavirus, ma come individui con diritti ed esigenze propri; ricordino che servizi per l’infanzia non sono parcheggi cui lasciare bambini e bambine; coinvolgano nella ripresa il Terzo Settore: radicato nei territori e con grande esperienza; stanzino fondi per i campus estivi che vadano a colmare le disuguaglianze di offerta dei territori; garantiscano per settembre lezioni il più possibile in presenza; se didattica a distanza dovrà ancora esserci, non solo digitalizzino la scuola, ci vogliono corsi di educazione digitale per ragazzi e famiglie; mettano in campo azioni per la fascia 0-5 anni che non ha didattica a distanza, ma soprattutto che non lascino tutto sulle spalle delle donne.