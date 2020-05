“In viaggio verso un sogno”, on the road con Zack e la sindrome di Down

Il viaggio on the road è un grande classico del cinema. Ed è proprio in questo genere cinematografico che si colloca “In viaggio verso un sogno – The Peanut Butter Falcon”, film rivelazione negli Stati Uniti, diretto da Tyler Nilson e Michael Schwartz e interpretato dall'emergente attore con sindrome di Down Zack Gottsagen, protagonista accanto alle star hollywoodiane Shia LaBeouf e Dakota Johnson. A portare nel nostro Paese questa pellicola è Officine Ubu che ha avuto la collaborazione dell'Associazione Italiana Persone Down (Aipd) e CoorDown - coordinamento nazionale associazioni delle persone con sindrome di Down.

«Siamo dispiaciuti che il film non possa essere presentato nelle sale cinematografiche a causa dell'emergenza Covid-19. Invitiamo tutti a vederlo per il messaggio di speranza e di evidenza dell’autodeterminazione che anima le persone con Sindrome di Down», commenta Tiziana Grilli, presidente nazionale Aipd. «In questo momento storico hanno dimostrato una resilienza e una grande capacità di adattamento alle mutate situazioni di contesto e di rapporti umani. La storia è veramente ricca di messaggi positivi e di spunti per riflettere sul diritto di ogni persona di ricercare la propria identità e felicità».