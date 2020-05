La Costituzione del 2050 la scrivono i ragazzi di oggi

Il progetto, nato in epoca pre Covid nonostante la chiusura delle scuole non si è fermato, prende le sue mosse, come si legge nel progetto, dall’idea di raccogliere l’eredità dei Padri costituenti che «hanno scritto la Costituzione avendo a cuore l’Italia del futuro», partendo dai luoghi in cui hanno vissuto «personalità centrali per la nostra storia» e da lì immaginare la Costituzione del 2050 «mettendo al centro i giovani e il valore del territorio»

Il progetto Ri-Costituente nasce, infatti, a Cartosio (AL), paese elettivo di Umberto Terracini, presidente dell’Assemblea Costituente (nonché uno dei tre firmatari della Costituzione, gli altri due furono Enrico De Nicola e Alcide De Gasperi) e ha subito coinvolto i vicini comuni di Rivalta Bormida (AL) luogo di origine di Norberto Bobbio, e Stella (SV) il paese di Sandro Pertini. In una nota si sottolinea come questi tre centri abbiano una «caratteristica particolarissima» che porta il territorio a essere definito “il triangolo d’oro” della Costituzione italiana. Inoltre si punta nel coinvolgere i ragazzi di tutta Italia nella scrittura della Costituzione del 2050, a convergere poi - una volta all’anno - in un Festival della Costituzione del 2050 che animerà i tre territori con spettacoli, dibattiti e incontri a tema. “Quest’anno il Covid ha impresso un brusco rallentamento al progetto, che però non si è fermato. I laboratori sono continuati in digitale”.

Il progetto ha riscosso e continua a riscuotere un grande interesse: oltre agli ideatori (il comune di Cartosio e due cooperative sociali: Impressioni grafiche di Aqui Terme e Tikvà di Como, animate dalla stessa passione civile) hanno aderito grandi associazioni nazionali quali Acli, Arci, Confcooperative-Federsolidarietà, Legacoop sociali, Legambiente, ma anche il network Associanimazione, la Fondazione Bassetti di Milano e il Centro di Documentazione della Benedicta, luogo tristemente famoso per uno degli eccidi fascisti che hanno segnato gli Appennini.