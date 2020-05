Servizio civile a favore degli anziani: al via il progetto Time to Care

Fino alle ore 18 del 7 giugno gli enti (vedi i requisiti di partecipazione nell'avviso qui sotto) potrano presentare le domande per partecipare a Time To Care, un progetto del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale e del Dipartimento per le politiche della famiglia, con il Forum Nazionale del Terzo Settore. L'avviso è finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse da parte delle reti di Enti del Terzo settore per l’attivazione di In particolare rapporti di collaborazione con giovani beneficiari per attività volte all’inclusione sociale delle persone anziane.

L'iniziativa coinvolgerà 1200 giovani under 35 impegnati in attività volte a favorire l’inclusione sociale delle persone anziane. In particolare il progetto ha la finalità di promuovere azioni di sistema sui territori, che attraverso l’impegno delle Reti associative (di cui all’art. 41 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. – Codice del Terzo settore) favoriscano lo scambio intergenerazionale attraverso attività di: assistenza a domicilio e/o a distanza dei giovani nei confronti degli anziani; attività di “welfare leggero”; assistenza da remoto, anche mediante contatti telefonici.

qui l'avviso del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale e il Dipartimento per le politiche della famiglia

qui gli allegati che devono essere compilati dagli enti partecipanti

in foto: volontari del Cesvi