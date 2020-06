Nidi e prima infanzia: per ripartire serve fare metissage

I servizi educativi per la prima infanzia stanno attraversando una grave crisi. C’è la dimensione economica della crisi, con i servizi chiusi dal primo giorno dell’emergenza e nessun cenno di riapertura in vista. E c’è la dimensione pedagogica, perché di fatto, tolti questi servizi, per i più piccoli non c’è stata alcuna continuità di lavoro educativo e pedagogico, essendo la “didattica a distanza” impensabile con loro, benché molti servizi abbiano messo in piedi con creatività modalità nuove di vicinanza con le famiglie e attraverso di esse con i bambini. I nidi a gestione convenzionata o privata, che costituiscono una fetta sostanziale del sistema di offerta in Italia, sono a forte rischio a causa dell’impossibilità di coprire i costi di gestione. Diverse Regioni stanno intervenendo per supportare il sistema e garantirne la sopravvivenza: diversamente, alla riapertura, molti bambini il loto servizio potrebbero non ritrovarlo. Regione Lombardia invece, come emerge dalla panoramica realizzata da Lombardia Sociale, al momento «non destina neanche un euro di risorse proprie al sostegno del sistema d’offerta dei nidi» (il Comune di Milano, con delibera del 8 maggio 2020, ha stanziato 2,5 milioni di euro a sostegno economico dei nidi privati del sistema d’offerta del Comune di Milano).

«Le famiglie sono lasciate solo a doversi inventare strategie di cura e di educazione a fronte di un sistema di offerta che si sta frantumando e al quale difficilmente potranno rivolgersi a settembre. Una assenza di investimenti e strategie programmatorie che si traducono in tre rischi importanti per i prossimi mesi: una riduzione drastica dei posti disponibili nel sistema dei servizi 0/3 in Lombardia; una riduzione drastica delle domande di iscrizione ai nidi, a fronte della consapevolezza diffusa tra le famiglie, della fatica dei servizi educativi, soprattutto privati, a garantire esclusivamente con risorse proprie, le condizioni di sicurezza e salute oggi necessarie; un balzo indietro di vent’anni dei nidi da servizi educativi a servizi di custodia sociale. Al nido arriveranno solo i bambini le cui famiglie si trovano in una condizione di estremo bisogno o necessità. Il nido tornerà a rispondere prevalentemente a un bisogno di custodia e di conciliazione e ne sarà attenuato in modo importante il valore educativo. Uno scenario davvero preoccupante», dice il report di LombardiaSociale.

Dafne Guida è presidente e direttore generale della Cooperativa Sociale Stripes, costituita nel 1989, che eroga servizi in ambito socio-educativo-pedagogico e assistenziale. Con lei proviamo a ragionare sul come ripartire.

Cosa ha significato questa lunga chiusura dei servizi per i più piccoli?

Mancanza di spazi educativi, aumento potenziale delle fragilità, genitori soli da troppo tempo. C’è stato uno sviluppo di pratiche e relazioni virtuali che sono andate bene per un pezzo di strada, ma a lungo andare questo può determinare un impoverimento nelle relazioni. Poi c’è il danno all’economia dei servizi e il danno al lavoro femminile, su due fronti: perché in assenza di servizi sono tipicamente le mamme a rinunciare al lavoro e perché le educatrici nei servizi per la prima infanzia sono in larghissima parte donne. Un cortocircuito. Oltre tutto c’è il tema della legalità, con un incentivo alle figure di accudimento in nero, spesso senza competenze educative. È una società che ha deciso di non investire nel futuro.

Nei servizi per la prima infanzia però è impossibile stare a distanza e non avere contatti. Anche nelle linee guida per l'estate l'assenza dello 0/3 è stata giustificata così...

La riapertura dei servizi educativi per la prima infanzia è un obiettivo primario per il benessere dei bambini ma dobbiamo immaginare servizi educativi che siano contaminati - e non uso il termine a caso – con le politiche sanitarie. Occorre fare con urgenza un lavoro di metissage, non possiamo pensare che la pedagogia sia un mondo a parte e che i servizi o li riapriamo solo seguendo i principi ispiratori della pedagogia o non li riapriamo. Il pensiero educativo e pedagogico deve incontrarsi con quello sanitario e con quello organizzativo. So che non è un approccio popolarissimo, ma dobbiamo riuscire a mettere insieme i punti di vista, fare un esercizio di mediazione pedagogico, così che il modello organizzativo risenta dell’idea pedagogica. Ovvio che dobbiamo stare attenti a non sanitarizzare il nido o il servizio per l’infanzia ma non possiamo nemmeno dire che l’aspetto sanitario non può coesistere con il nido o il servizio per l’infanzia perché tutto il lavoro pedagogico a quell’età si basa sulla relazione corporea.