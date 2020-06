Dopo l'emergenza Covid19 quale sarà il futuro della cooperazione internazionale?

“L’infanzia del futuro” è il titolo di un programma di incontri trasmessi in diretta sulla Pagina Facebook e sul Canale Youtube del Centro Italiano aiuti all'infanzia, CIAI, realizzati con l’idea - attraverso il confronto con esperti - di dotarsi di strumenti in più che consentano di affrontare con maggiore consapevolezza e determinazione il futuro.

"Come sarà per il terzo settore affrontare il post covid? Potremo ancora fare la differenza sulla vulnerabilità dei minori? Saremo in grado di riconoscere e rispondere ai nuovi bisogni?". Queste sono solo alcune delle domande principali che hanno portato alla programmazione dei quattro appuntamenti condotti dal presidente di CIAI Paola Crestani.

Il secondo appuntamento è previsto venerdì 5 giugno, alle 18.30, con la Vice Ministra agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale Emanuela Del Re e il Direttore generale di Amref Health Africa in Italia Guglielmo Micucci. L'incontro, fruibile in diretta e successivamente anche offline, ha per tema il futuro della Cooperazione Internazionale.