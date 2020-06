Il Comune di Milano lancia "Crowdfunding Civico"

Obiettivo: far ripartire la città dopo l’emergenza sanitaria dovuta al Covid-19. E per farlo il Comune di Milano ha deciso di investire nelle organizzazioni non profit per aiutarle a sviluppare progetti di innovazione sociale capaci di rispondere alle sfide inedite che aspettano ora la città. Nasce così “Crowdfunding Civico”, l’iniziativa del Comune di Milano per sostenere tramite il crowdfunding le associazioni, le cooperative e le imprese sociali che vogliano lanciare una raccolta fondi online per sviluppare nuovi servizi o ripensare i propri spazi. Con Crowdfunding Civico il Comune di Milano offre alle organizzazioni non profit della città un’opportunità unica, mettendo a disposizione nuove risorse finanziarie e aiutandole ad acquisire le competenze necessarie per sviluppare una campagna di successo. Le associazioni, le imprese sociali e le cooperative con sede a Milano potranno partecipare al bando fino al 31 luglio 2020 presentando un progetto di innovazione sociale da finanziare tramite una campagna di crowdfunding con un obiettivo massimo di 100mila euro.

I progetti selezionati saranno pubblicati su Produzioni dal Basso, la piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation, e quando avranno raccolto il 40% dei fondi richiesti riceveranno un contributo a fondo perduto da parte del Comune di Milano pari al restante 60% , fino a un massimo di 60mila euro. Per aiutare i partecipanti a sviluppare delle campagne di raccolta fondi efficaci e capaci di coinvolgere la comunità, il Comune offrirà inoltre l'opportunità di iscriversi a un corso gratuito di formazione al crowdfunding della durata complessiva di sei ore. Le realtà selezionate saranno inoltre assistite in ogni fase della raccolta fondi da un Campaign Manager di Ginger Crowdfunding, il team di professionisti del crowdfunding selezionato dal Comune di Milano, che curerà anche l’attività formativa e che ha già accompagnato oltre 420 campagne di raccolta fondi con un tasso di successo del 90%, il più alto a livello nazionale.

Quella lanciata dal Comune di Milano si presenta come un’operazione di partecipazione collettiva senza precedenti, volta a coinvolgere tutta la cittadinanza per finanziare insieme soluzioni utili per rispondere alle nuove esigenze della città. Una campagna di crowdfunding è infatti non solo un’occasione per raccogliere fondi ma anche l’opportunità per diffondere nuove idee, comunicare in modo innovativo e sostenere un progetto nel modo più concreto che ci sia: tramite una donazione. Con Crowdfunding Civico il Comune di Milano sosterrà i progetti di innovazione sociale che proprio grazie alla raccolta fondi dimostreranno la loro importanza per il tessuto cittadino, moltiplicando il valore delle donazioni raccolte dalla comunità attraverso il cofinanziamento.

Oggi, mercoledì 3 giugno, Il Comune di Milano presenterà pubblicamente Crowdfunding Civico alle ore 15,30, con un evento online di lancio che vedrà la partecipazione di tutti i partner dell’iniziativa e che potrà essere seguito da chiunque in diretta su Youtube.

Il Crowdfunding Civico del Comune di Milano è un’iniziativa dell’assessorato al Lavoro e Attività produttive, cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del PON Città Metropolitane 2014-2020 e realizzato in collaborazione con Produzioni dal Basso e Ginger Crowdfunding, Art direction e comunicazione a cura di Super - Scuola Superiore d’Arte Applicata.

