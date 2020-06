Il sapore dolceamaro del Reddito di Emergenza

Nell’aprile 2017, quando Governo e Alleanza contro la Povertà firmarono il Memorandum sul Reddito di Inclusione, Cristiano Gori – che dell’Alleanza tre anni e mezzo prima era stato l’ideatore - evidenziò come quella «prima volta» fosse importante per il metodo oltre che per il risultato: «speriamo che questa “prima volta” possa aprire la strada a nuove forme di rapporto fra soggetti sociali e istituzioni su vari temi di politiche sociali. L’esperienza dell’Alleanza conferma che se si vuole provare a migliorare le cose, l’unica strada è quella di lavorare insieme tra i diversi soggetti sociali interessati, e di farlo confrontandosi con il potere in merito alle precise risposte concrete da mettere in campo». Tre anni dopo, in piena emergenza Coronavirus, il Reddito di Emergenza è un altro risultato di un processo per certi versi analogo, raggiunto di nuovo grazie a una coalizione sociale di scopo, cioè diversi attori sociali che si uniscono per perseguire un preciso cambiamento delle politiche di welfare, oggi l’introduzione del Rem. È nata così una misura che raggiunge gli ultimi fra gli ultimi, quelli che senza di essa non avrebbero avuto diritto ad alcun aiuto nell’emergenza sanitaria del Covid-19. La coalizione di scopo questa volta ha visto in campo Forum Disuguaglianze Diversità e Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), insieme a Cristiano Gori: era il 30 marzo quando hanno presentato la proposta di un Reddito di Emergenza, arrivato poi con il decreto Rilancio pubblicato in GU il 19 maggio. Intervistiamo il professor Gori oggi, in occasione della presentazione di un documento nel quale si propone un bilancio della proposta.

Il Reddito di Emergenza l’avete proposto a fine marzo. Secondo la ministra Catalfo, solo fra il 22 e il 28 maggio sono arrivate all’INPS oltre 100mila domande. Un successo?

La nostra valutazione prevalente è di soddisfazione per l’introduzione del Rem. Grazie al Rem, tante persone e famiglie in condizioni di particolare difficoltà avranno un sostegno concreto in una fase così difficile: questo è ciò che conta. Tuttavia, alla soddisfazione si accompagna un sentimento di preoccupazione. Infatti, le significative differenze presenti tra la proposta originaria e la misura effettivamente introdotta convergono nell’alimentare un timore di fondo: quello di non riuscire a sostenere una parte della popolazione economicamente più fragile in un passaggio storico così complicato.

Quante sono le persone/nuclei che senza questa misura, nella crisi Coronavirus non avrebbero potuto accedere ad alcuna misura di sostegno? Così quante ne copriamo?

Le stime del Governo parlano di 867.600 nuclei famigliari, pari a 2.016.000 individui, per una spesa di 954 milioni di euro. Come termine di paragone, si pensi che attualmente ricevono il Reddito di Cittadinanza 2,4 milioni di persone. È una misura per i nuclei in cui nessuno lavora ma che per varie ragioni non rientrano nel Reddito di Cittadinanza, per alcuni lavoratori atipici, per i cittadini stranieri e per tanti altri che, per svariate ragioni, si trovano in grave difficoltà economica a causa dell’insorgere del Covid-19 e non sono coperti da altre prestazioni di welfare.