Nevermind, il progetto per nanovettori che portino i farmaci fino al cervello

Una nuova generazione di nanovettori ingegnerizzati, in grado di superare la barriera emato-encefalica, quella struttura biologica di difesa che circonda il nostro cervello, impedendo l’ingresso di elementi nocivi presenti nel sangue. Un muro difensivo prezioso, che però in caso di malattie neurologiche, tumori cerebrali o malattie neurodegenerative finisce per ostacolare anche l’arrivo dei farmaci nel sistema nervoso centrale.

I nuovi nanovettori hanno invece proprio l’obiettivo di superare la barriera emato-encefalica per arrivare a rilasciare i principi attivi in modo selettivo, mediante recettori. Accanto alla sfida per sviluppare farmaci più efficaci c’è infatti anche quella di migliorare la capacità di raggiungere con questi farmaci le aree cerebrali coinvolte nei processi infiammatori alla base delle patologie.