Prima i ragazzi: da dimenticati a protagonisti della ripartenza

La sospensione della scuola e di tutti i supporti educativi ha acuito le disuguaglianze fra bambini e ragazzi, essendo la casa il luogo dove la disuguaglianza è massima, altro che “davanti al virus siamo tutti uguali”. Gli adolescenti sembrano intrappolati in un lockdown emotivo che li trattiene nella “tana” e hanno bisogno di essere accompagnati a guardare al futuro senza paura, come è proprio della loro età. Degli 80 miliardi di euro stanziati in deficit per rispondere alla crisi (che peseranno sulle spalle dei nostri figli e nipoti) a bambini, ragazzi e famiglie va poco o nulla: 150 milioni per i centri estivi, 67,6 per il bonus baby-sitter, un miliardo e mezzo per la scuola. E nel resto del mondo? Qual è la condizione dei bambini, nell’emergenza Corvid-19, dal Burkina Faso all’Angola, in Paesi in cui l’emergenza sanitaria si somma alle difficoltà precedenti?

Abbiamo una grande occasione. Se crisi e desiderio sono i più potenti motori di innovazione, questo è il tempo per parlare non solo di distanze, DPI e device, ma per una grande stagione che rimetta l’educazione al centro e per immaginare non solo quello che vogliamo per settembre, ma per i prossimi quindici anni. Nuovi modelli a scuola e nelle città, nei tempi e negli spazi.

Sono molti i documenti, i manifesti e le petizioni che di recente hanno cercato di accendere un faro sui minori, formulando proposte e stilando agende. Noi abbiamo provato a lavorare partendo da tre domande cruciali, raccogliendo esperienze sul campo e riflessioni:

Come rimettere al centro bambini e giovani?

Come riprogettare i servizi per gli under18?

Come ricostruire la relazione con i nostri ragazzi?

«La sfida vera, adesso, è fare sistema», dice Arianna Saulini, portavoce del Gruppo CRC. Significa ad esempio che è urgente decidere la strada da imboccare, perché settembre è dietro l’angolo e oggi, tre mesi e mezzo dal paziente1 non si può più limitarsi a dire che “eravamo impreparati”. Significa dare risposte specifiche per chi ha pagato maggiormente il peso del lockdown, i bambini in povertà, come evidenzia Ivano Abbruzzi, portavoce di Investing in Children. Per don Michele Falabretti, responsabile della Pastorale Giovanile della Conferenza Episcopale Italiana, «si stanno chiamando a raccolta tutti per l’estate, ma non facciamolo solo perché siamo in emergenza. Dobbiamo tornare all’idea che educare è un lavoro di rete, di alleanze». Quella delle alleanze territoriali è l’ottica che muove, da più di tre anni, l’impresa sociale Con i Bambini: «La scelta di fondo è stata quella di dire che l’educazione non è in capo alla scuola, ma a tutta la comunità. Questo presupposto, nell’emergenza ha avuto una conferma perché là dove la scuola è scomparsa, la rete territoriale ha continuato a promuovere aggregazione nei modi possibili», spiega Carlo Borgomeo, il presidente.