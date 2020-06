Una casa per comunicare con l'altro

Abbiamo parlato qualche giorno fa con Matteo Sana di un nuovo paradigma dell’abitare e il suo discorso ha suscitato così tanto interesse che abbiamo deciso di approfondire l’argomento andando a cercare chi già abita in uno spazio di coabitazione. Abbiamo trovato così Chiara Taverna che abita con la sua famiglia da un anno e mezzo a Lainate in provincia di Milano in quelle che sono chiamate Residenze Smart. A lei abbiamo chiesto come ha vissuto in questa realtà abitativa l’esperienza della quarantena ma anche cosa comporti nella pratica il co-abitare in uno spazio nel quale il vicino di casa è, o dovrebbe essere, non un disturbo ma una risorsa.