300 ragazzi "sentinelle" dell'hate speech contro le donne

Il progetto ha realizzato, in particolare, la app Digit.ALL per segnalare episodi di odio online contro le donne: «I nostri attivisti digitali possono segnalarci in modo anonimo ogni volta che lo vedono un episodio di odio online. Queste segnalazioni servono a noi ricercatori per comprendere meglio le radici del fenomeno e come esso cambia in un mondo così rapido e fluido come quello digitale. Per capire quindi, e provare a smontare», spiega Elena D’Angelo, ricercatrice e responsabile del progetto Digit.ALL presso RISSC.

La ministra Bonetti ha apprezzato la creatività dei ragazzi: «Lavori creativi, intelligenti e non banali, che mostrano la strada per una cittadinanza matura. Voi siete la squadra che il nostro Paese può mettere in campo, vivete un momento storico unico: siete chiamati a decidere da che parte far andare la storia, estirpare la discriminazione in base al genere è un’occasione e una responsabilità che la vostra generazione ha e verso cui occorre mettere in campo tutta la nostra fiducia», ha detto. «La violenza contro le donne è spesso raccontata attraverso la forma più evidente e cruenta della violenza fisica, che può sfociare sino al femminicidio. Eppure questo fenomeno non può essere trattato come fatto di cronaca, ma è il segno di un processo di relazioni degradate che ha radici profonde». Da un lato «il linguaggio deve tornare a riacquistare un significato di verità, alle parole va riconosciuto il potenziale enorme e talvolta irreversibile che possono avere; una parola detta su una chat di WhatsApp può rimanere come una piccola cicatrice nell’esperienza di ciascuno” e dall’altro lato l’odio verso le donne nasce «quando l’uomo si pensa soggetto e la donna oggetto. È un problema di relazioni: dobbiamo riconoscerci pari nella nostra diversità di genere, in relazione tra soggetti».