Il Sos Feriendorf di Caldonazzo accoglierà i ragazzi italiani

Quelli appena trascorsi sono stati mesi faticosi un po’ per tutti e ora che il lockdown è terminato e che le attività stanno riprendendo pian piano con l’allentamento delle misure messe in atto per contenere la pandemia, anche nei Villaggi Sos di tutta Italia si stanno riorganizzando le normali attività, pur mantenendo livelli alti di sicurezza. Dalla gestione degli incontri con le famiglie dei bambini che saranno consentiti in alcuni casi solo in spazi esterni (e in base alle direttive emanate dalle singole regioni), alla valutazione attenta del rischio di qualsiasi uscita dal Villaggio Sos, alla pianificazione delle vacanze estive e l’organizzazione dei compiti a casa fino alla gestione di difficoltà e delle ripercussioni psicologiche del lockdown sulle famiglie e i bambini.

Una delle novità è che il Centro estivo internazionale di Caldonazzo, il Sos Feriendorf (fondato oltre 60 anni fa dallo stesso fondatore di Sos Villaggi dei Bambini) che fino all’estate scorsa aveva accolto i bambini provenienti dai diversi Villaggi Sos di tutta Europa, quest’anno potrà accogliere i Villaggi Sos italiani e potrebbe aprire le porte anche ai bambini provenienti dalle famiglie vulnerabili del territorio. «Normalmente a Caldonazzo vengono accolti 650 persone tra ragazzi ed educatori di tutta Europa, è uno spazio molto grande di circa 11mila mq sulle rive del lago immerso nel verde del Trentino» spiega Samantha Tedesco, responsabile Advocacy e Programma di Sos Villaggi dei Bambini. «Quest’anno sarà un po’ diverso: l’accoglienza sarà ridotta a 200 persone e la nostra proposta è quella di farne un vero e proprio Villaggio estivo della Solidarietà aperto a tutti i bambini che vivono una vulnerabilità».

La proposta è sul tappeto, ma ammette Tedesco «siamo ancora in standby. Il nostro interfaccia sono gli enti locali e non ci rivolgeremo solo al territorio trentino». Il programma estivo è in fase di studio. Quello che già si sa è che «la formula delle vacanze 2020 sarà un po’ particolare: puntiamo a creare gruppi piccoli e stabili e con attività che permettano sia di mantenere le distanze, sia di recuperare una possibilità di vicinanza che si è persa e di interazioni personali non mediate dai diversi device utilizzati nei mesi scorsi», spiega la responsabile programmi.