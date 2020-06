La Casa Sollievo Bimbi compie un anno

È trascorso un anno da quando il 4 giugno 2019 Geku, il primo piccolo paziente varcò la soglia della Casa Sollievo Bimbi di Vidas, insieme a mamma, papà e sorellina. Da allora nel primo hospice pediatrico in Lombardia e uno tra i pochissimi in Italia, sono stati 37 i ricoveri di bambini e adolescenti gravemente malati, con un’età compresa tra gli 0 e i 17 anni, provenienti soprattutto dal Nord Italia. Sarebbero stati di più se l’emergenza Covid-19 negli ultimi tre mesi non avesse imposto di contingentare i nuovi ingressi.

Quando si parla di hospice si pensa inevitabilmente a una struttura in cui i pazienti vengono accompagnati nel loro ultimo tratto di vita. Ma Casa Sollievo Bimbi non è solo questo.

È anche e soprattutto un luogo in cui le famiglie vengo aiutate con competenza e calore a prendersi cura dei loro figli affetti da malattie gravissime. Dei ricoveri effettuati in un anno, infatti, ben 19 sono stati di abilitazione, per far acquisire a mamme e papà le competenze indispensabili per assistere i loro figli a casa. 10 di sollievo, necessari a dare un periodo di riposo a genitori tanto provati da un’assistenza costante; 7 di accompagnamento, quando il tempo per stare insieme era breve.