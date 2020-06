Progetto Maternità Covid19, perché la vita è più forte della pandemia

I primi due raparti sono già stati realizzati dalla Fondazione Francesca Rava, grazie al sostegno di importanti donatori, presso la Clinica Mangiagalli e l'Ospedale Luigi Sacco di Milano, indicati dalla Regione Lombardia quali Hub per il territorio metropolitano milanese. Reparti di maternità pensati ad hoc per le mamme affette da Covid-19, affinchè possano affrontare il parto in totale sicurezza per se stesse e per i loro bambini.

Ed ora, grazie alla preziosa collaborazione di Assifact, Associazione Italiana per il Factoring, il Progetto Maternità Covid-19 sarà esteso su scala nazionale per sostenere i Reparti di Maternità di varie strutture ospedaliere, nello specifico: Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma, l’Ospedale Sant’Anna di Torino e l’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia.

«Siamo molto grati ad Assifact, grazie alla quale è possibile portare su scala nazionale questo importante ed urgente progetto», dice Mariavittoria Rava, Presidente Fondazione Francesca Rava N.P.H.Italia Onlus. «Continuiamo a lavorare senza sosta per l’emergenza Covid-19 e siamo orgogliosi di impegnarci, ulteriormente, in questo programma a difesa delle mamme e dei più piccoli, nati nell’emergenza. All’ospedale Luigi Sacco e alla Clinica Mangiagalli del Policlinico di Milano, da cui il progetto è decollato, i medici tutelano al meglio le pazienti senza avere, però, risorse straordinarie. Per questo motivo, la Fondazione ha attivato una raccolta fondi e sta cercando di recuperare ecografi, altre strumentazioni e presìdi sanitari indispensabili. Ed ora, insieme ad Assifact, portiamo aiuto concreto anche ai Reparti Maternità di ulteriori ospedali italiani: Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS di Roma, l’Ospedale Sant’Anna di Torino e l’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. E per questo ringrazio di cuore Fausto Galmarini, Presidente Assifact».

La Fondazione Francesca Rava, attraverso l'importante donazione di Assifact, doterà i Reparti di Maternità di questi ospedali di urgenti strumentazioni che, al termine dell’emergenza Covid-19, rimarranno a disposizione delle rispettive strutture ospedaliere come “ricchezza” per tutte le donne che verranno assistite e che daranno alla luce i loro bambini in futuro.

«Assifact», aggiunge Fausto Galmarini, Presidente Assifact,«che rappresenta le banche e gli intermediari del factoring, è felice di poter contribuire a questo importante progetto di sostegno alla maternità, destinato non solo alle mamme ma anche ai bambini che sono il futuro del nostro Paese. I nostri associati lavorano con le imprese e le affiancano anche nelle situazioni di difficoltà come quelle che stanno affrontando ora, offrendo soluzioni che non facciano mancare la liquidità necessaria per alimentare la catena vitale di incassi e pagamenti. Proprio in questi giorni stiamo dialogando su questi temi con il Governo a sostegno dell’imprenditoria italiana. Abbiamo a cuore il futuro dell’economia e del lavoro. Il progetto di Fondazione Rava ha catturato subito la nostra attenzione, convincendoci a un’adesione immediata ed entusiasta, proprio perché affronta gli effetti del Covid-19 piantando il seme di un’iniziativa che continuerà a crescere e a dare i suoi frutti anche dopo la fine dell’emergenza sanitaria. Dunque un grazie a Mariavittoria Rava per aver reso possibile tutto questo».