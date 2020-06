Ripartire dal legame sociale: appuntamento in streaming domani alle 9

Se ci guardiamo solo alle spalle rischiamo di vedere nient'altro che macerie. Se guardiamo solo avanti rischiamo di dimenticarci di chi è rimasto indietro: del suo dolore, del suo lutto, della sua sofferenza. Che sono anche nostre. Per questo è importante fermarci e riflettere, senza cercare facili alibi e improponibili capri espiatori.

Lo faremo domani mattina alle ore 9 sulla pagina facebook di Vita in un incontro organizzato da Vita con Zoe. Ospite d'eccezione: Giorgi Gori. Con lui dialogheranno Antonio Antonelli di Zoe, Johnny Dotti e, per Vita, Marco Dotti. Il tema? Come e perché il legame sociale, oggi, si deve e può rigenerarsi solo partendo dalle comunità ferite.

Zoe è un gruppo di lavoro che da anni collabora per la realizzazione di format televisivi. Nei mesi del lockdown ha realizzato interviste, servizi, reportage di grandissimo valore che Vita ha ospitato in questi mesi. Ora è il momento di guardare avanti, senza dimenticarci di ciò che è successo. Per (ri)costruire insieme.