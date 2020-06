GiornataAmbiente: film gratis in streaming dal principale festival di cinema green in Italia

In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente (World Environment Day), il festival Cinemambiente, con il Museo Nazionale del Cinema di Torino, promuove la rassegna Movies for Nature, visibile in streaming gratuito sul sito di CinemAmbiente per tutta la giornata del 5 giugno, fino a mezzanotte. Movies for Nature è una maratona cinematografica che si collega direttamente alla biodiversità, tema della Giornata mondiale dell’Ambiente 2020 (World Environment Day). Proclamato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, World Environment Day è stato celebrato per la prima volta nel 1974 con lo slogan Only One Earth.

CinemAmbiente, con il Museo Nazionale del Cinema di Torino, partecipa alle iniziative internazionali livestreaming promosse da UNEP – il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente – in occasione del World Environment Day 2020. Il festival è il principale evento di cinema green in Italia e tra i più importanti nel panorama internazionale. Presenta annualmente circa 100 film, ed è membro fondatore del Green Film Network, associazione che riunisce le più importanti rassegne cinematografiche internazionali a tema ambientale (ne abbiamo parlato in quest'articolo).

La rassegna propone una selezione di 11 titoli, altrettanti viaggi nei luoghi più diversi della Terra, che documentano gli effetti dell’impatto distruttivo dell’uomo sul mondo degli altri esseri viventi, mostrando anche la bellezza della natura, dei suoi animali e vegetali, oggi sempre più fragili e minacciati.