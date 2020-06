Ma la scuola non può ignorare il "non detto" del plexiglass

Bambini al centro. È possibile, oggi, dentro questa grande crisi? Oppure è solo utopia? O retorica? «Io credo che debba succedere, anzi che siamo a un passo da che possa succedere. Le famiglie in questo momento hanno giustamente un’attenzione altissima sulla scuola e sui servizi educativi, insegnanti e educatori premono per avere voce in capitolo e per tornare a fare il proprio lavoro nel migliore dei modi possibili, i bambini chiedono di tornare a scuola perché hanno bisogno come l’aria di stare con altri bambini, in luoghi pensati per loro. Non credo si potrà evitare di riprendere in mano il tema dell’educazione in modo serio e organico: se vogliamo che il Paese riparta i bambini non possono rimanere un fatto privato, che riguarda solo le loro famiglie, ma devono diventare definitivamente parte di un pensiero collettivo».

Nei giorni caldissimi in cui, dopo le indicazioni del CTS, attendiamo di conoscere i suggerimenti della task force ministeriale per la riapertura delle scuole e le decisioni della ministra Azzolina, Monica Guerra - ricercatrice e pedagogista del Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa” dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca - prova ad allargare l’orizzonte. E ci ricorda come accanto alle misure per la sicurezza, i cm di distanza e i DPI, dovremmo «chiederci continuamente che modello pedagogico stiamo veicolando con ciascuna decisione o ipotesi di soluzione».

Il plexiglas per esempio, di cui oggi si parla con insistenza: «è una scelta che dal punto di vista della sicurezza sanitaria può forse essere funzionale, ma occorre chiedersi cosa veicola ai bambini, soprattutto a quelli più piccoli. Dobbiamo fare in modo che la risposta non sia che “la cosa migliore per me è stare separato dagli altri”. Nessuna scelta è neutra dal punto di vista pedagogico: se si scelgono soluzioni di distanziamento, occorre essere consapevoli dei messaggi impliciti e accompagnare i bambini in una elaborazione, mettendo l’accento sul prendersi cura di se stessi e dell’altro più che sulla paura dell’altro».

Ieri intanto, finalmente, a Palazzo Chigi hanno messo intorno al tavolo più di 50 persone per discutere della scuola e sulla sua ripresa di settembre. «L'obiettivo è portare tutti a scuola in presenza. Con particolare attenzione ai più piccoli, che hanno sofferto maggiormente in questo periodo», ha detto la ministra Azzolina. «Siamo tutti d'accordo che l'obiettivo di riapertura a settembre è complesso, ma raggiungibile se lavoriamo tutti insieme, ciascuno per la propria parte: il Paese si aspetta da noi che i ragazzi a settembre tornino a scuola». Sulla scuola il Governo «sta mobilitando risorse per 4 miliardi», ha aggiunto la ministra e ci sarà anche un nuovo stanziamento di 330 milioni per l’edilizia scolastica leggera.

Cosa dobbiamo mettere in conto, tornando a scuola?

Il carattere di sperimentazione che la scuola dovrebbe avere. In un quadro che si modifica continuamente, tutte le proposte e le soluzioni attuate dovrebbero essere considerate in divenire, perché la loro applicazione avverrà nel tempo e il tempo sarà inevitabilmente mutevole. Sperimentazione però non come esperimento, una serie di tentativi, ma la dimensione tipica della ricerca, che è anche quella di chi fa scuola: il continuare a interrogarsi su ciò che si sta proponendo e a verificare se sta funzionando. Sperimentazione in questo senso è tenere conto della cornice e del contesto, provare a mettere in atto strategie coerenti in risposta e monitorarne gli esiti nel breve e nel medio tempo per vedere se sono funzionali. Credo dovremmo metterci nell’ottica che le soluzioni che troveremo e che decideremo di attuare non potranno essere considerate definitive. In realtà, in educazione e nella scuola non dovrebbero essere mai definitive, perché quando l’educazione diventa statica smette di guardare davvero le persone cui si rivolge: per questo credo dovremmo riportare la scuola a una modalità di sperimentazione permanente, accettando la necessità di stare in dialogo continuo con ciò che accade, con quelli che incontriamo, con i momenti quotidiani e quelli straordinari, che naturalmente non vuol dire non avere punti fermi.