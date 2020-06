Quando la moda è a servizio dei bambini

In partenza il 4 giugno 2020 l’iniziativa charity del brand forte_forte a sostegno degli interventi di Cesvi per i bambini e i ragazzi nella fascia dai 6 ai 14 anni che negli ultimi mesi hanno sofferto a causa del lockdown.

Il 50% del ricavato di ogni t–shirt “let’s bloom the world” presente nel sito di e-commerce www.forte_forte.com sarà devoluto alla Fondazione Cesvi, verso la quale forte_forte reitera il suo contributo per l’emergenza Italia conseguente al Covid–19.

L’operazione di charity intrapresa da forte_forte aiuterà a finanziare l’organizzazione di momenti di intrattenimento estivo, percorsi formativi, attività didattiche e ludico ricreative a distanza, oltre che a fornire supporto psicologico per aiutare i ragazzi a superare le paure e le ansie generate dal Covid. Tali attività rientrano all’interno del programma nazionale di Cesvi contro la trascuratezza e il maltrattamento dei bambini.

forte_forte, brand italiano con sede in veneto, dal 2002 crede nell'importanza dell’autenticità fatta di tanti particolari preziosi, materiali puri e dettagli artigianali che rendono un guardaroba unico e speciale. il made in Italy si traduce nella qualità dei capi e nella costante ricerca in cui si fonda il profondo desiderio di dissolvere la distanza tra il capo e chi lo indossa, attraverso materie lasciate libere di esprimere il proprio carattere, il colore e forme pure.

La Fondazione Cesvi è un’organizzazione umanitaria italiana presente in 23 paesi con un totale di 52 sedi estere. Da 35 anni Cesvi è attiva nelle emergenze umanitarie più gravi nel mondo. Oggi più che mai anche in Italia per combattere il Covid e gli esiti di questa pandemia. Cesvi è da sempre attiva nel contrasto alla trascuratezza e al maltrattamento infantile attraverso un programma nazionale di progetti a tutela dell’infanzia che prevede la creazione di spazi d’ascolto per bambini e adolescenti in condizione di vulnerabilità, l’attivazione di interventi specialistici per la cura del trauma e supporto alla genitorialità.

Il progetto “let's bloom the world”, nato durante il periodo di lockdown, ha coinvolto la community forte_forte in un sentimento risonante di unione e solidarietà che ha portato oggi alla volontà di realizzare le t–shirt ricamate; quattro versioni corrispondenti alle città in cui forte_forte è presente fisicamente e vicino ai propri clienti con le proprie boutique: Milano, Parigi, Londra e Madrid.

Per partecipare e sostenere l’iniziativa di forte_forte per Cesvi basta visitare il sito di shopping online: www.forte_forte.com.